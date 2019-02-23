羽球》扳倒敦奧銀牌組合 李洋／王齊麟西班牙站殺進決賽

西班牙羽球名人賽，李洋（右）／王齊麟（左）晉級決賽。（資料照，記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男雙新組合李洋／王齊麟今天在超級300系列西班牙羽球名人賽四強戰，強碰倫敦奧運男雙銀牌、丹麥老將組合鮑伊／摩根森，兩人展現重砲打法，李洋最後祭出再見扣殺，兩人以21：16、26：24贏球，首次搭配國際賽就晉級決賽。

李洋、王齊麟年初與昔日拍檔分手，其中王齊麟搭檔陳宏麟目前轉任教練，負責指導兩人，今天比賽時坐在指導席。

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王齊麟／陳宏麟過去世界排名最高來到第4，但兩人有一組天敵勁敵，就是丹麥鮑伊／摩根森，曾苦吞對戰六連敗，但去年世錦賽一舉跨越高牆，奪下對戰首勝，雙麟配也當屆世錦賽以銅牌作收，締造台灣男雙最佳戰績。

再度面對勁敵，王齊麟有更年輕的夥伴一起對抗，兩人首局先以21：16拿下，進入次局，互有領先，而且來回拍數越來越多，兩邊都是重砲型攻擊。

次局雙方拚到丟士，李洋／王齊麟出現賽末點後，有些急躁，對方顯得沉穩，好在李／王調整後，找到攻擊時機，順利突破，贏球之後，兩人展現好默契，不約而同作出昇龍拳動作，慶祝勝利。

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