HBL》邱詠富「整骨」變準 63秒連進2顆三分球率南山贏球

南山邱詠富關鍵時刻連砍三分球。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕南山高中「小坦克」邱詠富今日在107學年度HBL高中籃球聯賽男子組8強，於最後63秒連進2顆三分球，證明日前「整骨」有效果，率隊以79：76擊敗新興勢力光復高中，有望完成連6年晉級4強的目標。

邱詠富上週因右腳踝扭傷，教練許時清便帶他去三重進行整骨，從腳到肩膀全部皆處理；當時，整骨完肩膀後，師傅告訴邱詠富「這次整完骨，回去你就變準了。」

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邱詠富此仗砍進3顆三分球，繳出13分、10籃板，而當時整骨的玩笑話，他起初不以為意，想不到這回對上光復，於末節剩1分03秒及1.66秒連進2顆三分球，意外成為南山贏球功臣，令他嘖嘖稱奇。許時清笑稱，「看來邱詠富整骨真的有用！」

至於南山隊長李沛澄投進5顆三分球，攻下19分，張兆辰16分、10籃板，皆對贏球有功。南山進帳8強賽第4勝後，只要明對能仁家商、後天對松山高中再進帳1勝就能自力晉級4強，許時清強調，接下來兩戰繼續拚，希望能靠自己的力量前進台北小巨蛋。

南山險勝光復。（記者林正堃攝）

南山隊長李沛澄投進5顆三分球，攻下19分。（記者林正堃攝）

南山張兆辰16分、10籃板。（記者林正堃攝）

光復喬楚瑜（右）。（記者林正堃攝）

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