SBL》「歐洲連線」發威 台啤勝金酒登龍頭

台啤擠下金酒登上第一。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕目前暫居前段班的金酒、台啤今交手，台啤在兩大歐陸長人愛德、塞瑟夫合砍45分帶領下，終場以85：67勝出，也擠下金酒登上第一。

戰績排在前兩名的台啤、金酒，農曆年後首戰都踢到鐵板，以輸球收場，今兩隊全力搶勝。台啤首節多點開花，主控蔣淯安與陳兆豪兩人各進帳7分，率隊取得領先，次節金酒打出23：13攻勢，一度超前，但全隊共出現19次失誤，沒能在易籃後穩住領先優勢，輸球後也丟掉龍頭。

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台啤愛德攻下全場最高24分，塞瑟夫21分，蔣淯安10分、10助攻，今在周伯勳感冒狀況不佳的情況下，由陳兆豪先發上陣，攻下13分表現突出，他說：「很感謝隊友、教練願意信任我、給我機會。」衝上例行賽龍頭，台啤主帥周俊三仍希望球員能專注，每場比賽都做好準備。

台灣啤酒愛德（左）攻下全場最高24分。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒塞瑟夫（右）21分。（記者陳志曲攝）

金酒夏普攻下全隊最高21分、7籃板，佐藍11分次之，蘇奕晉10分，丟掉龍頭寶座，教練吳俊雄說：「數據各方都不如對手，輸球是正常，回去再檢討。」

金酒夏普攻下全隊最高21分、7籃板。（記者陳志曲攝）

金酒佐藍（右）11分次之。（記者陳志曲攝）

台啤蔣淯安（右）。（記者陳志曲攝）

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