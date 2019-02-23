NBA》林書豪佛心贖身價 老鷹不願刁難理由在此

林書豪。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪轉戰有季後賽競爭力得暴龍，點燃總冠軍希望，還得感謝老鷹高層願意放人，而且買斷費相當「佛心」，專跑老鷹新聞的記者Chris Kirschner表示，其實老鷹大可多省一點錢，但他們以球員的想法為優先，不想在金錢上刻意刁難。

林書豪本季在老鷹的年薪為1250萬美元，但球隊最終只少付了69.7萬美元，就放走了林書豪，以林書豪在亞特蘭大出賽51場來看，按比例根本不必給超過千萬，但老鷹高層感念他帶T.楊恩（Trae Young）有功，給出的「分手費」讓球迷都直呼「揪甘心」。

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《The Athletic》記者Chris Kirschner報導，老鷹很清楚林書豪想尋求自由身，加盟有競爭力球隊的渴望，因此沒有強行留人。老鷹和林書豪談買斷時，其實可以壓低價錢放人，但球隊並沒有這樣做，「如果有球員想要去其他球隊，老鷹會成全他們，因為球隊更在乎的是球員的想法。」

林書豪加盟暴龍獲得重用，比在老鷹時期得到更多發揮空間，2場平均出賽22.5分鐘，可拿到9.5分、4籃板、3.5助攻，暴龍已拉出7連勝高潮，與東部龍頭公鹿僅1場勝差。

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