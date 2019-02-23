棒球》「誠泰三本柱」合體 談引退式有遺憾

「誠泰三本柱」許竹見（左起）、林英傑、林恩宇難得在中職30年特展合體，吸引超多球迷到場。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕曾經叱吒風雲的「誠泰三本柱」林恩宇、林英傑、許竹見，今天在中職30周年特展合體，即使是補班補課日，仍吸引大批球迷擠爆現場，還有人穿著當年誠泰球衣或帶應援旗幟到場力挺，聽昔日偶像話當年。

誠泰Cobras曾於2004至07年掀起熱潮，雖從未拿過總冠軍，但2005、07年都抱回季冠軍，特別是2005年7月21日史無前例的上半季冠軍加賽，誠泰以4：0擊敗興農牛封王，而隊史主角也少不了撐起先發輪值的3大本土巨投，被封為「誠泰三本柱」，還有前後任總教練郭泰源、吳復連等人。

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「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑難得在中職30年特展合體，吸引超多球迷合照。（記者郭羿婕攝）

如今「誠泰三本柱」已相繼卸下球員身分，唯一還在職棒的只剩林恩宇，他是中信兄弟一軍牛棚教練，林英傑則是台中市台灣人壽成棒隊教練，許竹見最早離開棒壇，目前在苗栗從事休閒農場事業。

雙林在中職寫下不少紀錄，尤其是三振狂飆，林恩宇2005年包辦年度MVP和新人王，隔年以三冠王之姿蟬聯MVP，且締造單季209K聯盟紀錄，至今無人能破，而他改寫的就是林英傑2004年的單季203K。

兩大強投K功令人難忘，現場就有球迷問及此事。林恩宇笑說，破紀錄是開心的，破到林英傑又特別開心，但其實當下不知破紀錄，「我記得當時誠泰還在拚季後賽，那場最後輸球，沒有太大喜悅，因為還是以團體戰績為主，但很開心紀錄是寫上我的名字，不是他的。」還虧了老友一下。

「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑難得在中職30年特展合體，吸引超多球迷合照。（記者郭羿婕攝）

多年不見的許竹見，也向球迷更新近況：「我現在在做一些高經濟作物、山坡地開發，未來朝休閒農場模式經營。」他笑說，2011年從業餘（台中市威達超舜棒球隊）退役後，就想發展棒球以外的事業，「傳承有他們兩人就夠了，以後有機會等他們提攜我。」

3人當中，僅林英傑去年10月有過引退儀式，卻也是在協會盃季軍戰賽後告別投手丘，並非在職棒；今天現場就有球迷提問，沒機會在職棒場上道別的感想。

林恩宇表示，引退式對球員和球迷都是非常肯定的儀式，但隨著轉隊頻繁，也要看選手在這球隊貢獻多少，「當然都會想有機會在球場上跟大家說再見，但我覺得沒關係，還是努力做好自己分內的事。」

「誠泰三本柱」許竹見（左起）、林英傑、林恩宇難得在中職30年特展合體，吸引超多球迷擠爆現場。（記者郭羿婕攝）

林英傑回想去年底引退式是倉促了些，當時還想投球，但球隊缺投手教練，且年輕球員沒人帶，於是他決定退下來，卻仍坦言有遺憾，「公司那時候幫我辦引退其實很開心，可是因為很多誠泰球迷都沒到現場，我真的很想跟大家說，我們在誠泰的日子謝謝你們，給我們很好的回憶，很開心有你們在。」

許竹見則笑說：「其實我一直退而不休，希望有一天林恩宇當總教練時，我可以在他教練團裡面退休。」他認為，退休儀式代表對球隊甚至棒壇的貢獻，雙林比他更需要，「畢竟中職年鑑有很多他們的名字，我只有1個進步獎，但希望未來有機會的話，不一定要辦引退式，可以辦個派對跟我們3個一起同樂，我覺得精神上的意義比較重要。」

不少球迷還穿著誠泰球衣或帶著應援旗幟到場，力挺「誠泰三本柱」許竹見（左起）、林英傑、林恩宇。（記者郭羿婕攝）

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