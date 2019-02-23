棒球》誠泰三本柱聚首 爆郭總趣事、談旅日挫敗

「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑難得在中職30年特展合體，吸引超多球迷合照。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕從球員退役後，「誠泰三本柱」林恩宇、林英傑、許竹見感情依舊，今天難得合體亮相，談誠泰時期的趣事、昔日總教練郭泰源的小秘密，「雙林」也聊旅日經驗，林恩宇更點名欣賞效力日本火腿的王柏融。

蛇魂不滅，在誠泰的日子對3人意義非凡，許竹見透露，誠泰這支球隊從球迷、球員、教練到工作人員，都有很好的感情基礎，「我們誠泰隊友有個群組，到現在還會定期聚餐，保持聯絡。」

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談到郭泰源，林英傑透露，郭總雖然看起來比較兇，有時令人不敢正眼直視，但對他和林恩宇、許竹見真的很用心，「有一次我被打爆，隔天練習時，他突然來跟我一起跑步，用狠角色的眼神看著我說，當投手就是有輸有贏、有被打爆的時候，幹嘛想這麼多？」

林英傑知道郭總想逗他開心，「但我心裡想說，你都沒笑，我哪敢笑？」許竹見也大開郭總玩笑，他說，郭總是撲克臉，但私下很想製造幽默，講些冷笑話，「都不太好笑，我們還要勉強擠出笑容，不然隔天到球場會很辛苦。」

「郭總是很特別的總教練。」林恩宇說，當球員在場上失敗時，可能是輸球的時候，但郭總寧願讓你在失敗中學習、成長，戰績對他一點都不重要，「沒當過總教練不會知道他們的壓力，他卻願意給我們這樣的機會，這樣的總教練少之又少。」

雙林都曾旅日，曾在日職東北樂天金鷲同隊，兩人坦然面對當時挫折。林恩宇說：「赴日後遭遇低潮，我承認我在日職滿失敗的，因為不夠成熟，不太會應對當下壓力，對當時的自己滿失望的，但是一路走來，也剛好有經驗可以給選手建議，希望他們不要走我曾經走過的路。」

林英傑附和林恩宇，「其實我也差不多，回想起來很辛苦，剛去的時候，無論環境、語言和比賽，要學、要適應的東西很多，很多東西都在那邊學到的，包括一些精神和態度，他們都覺得我們要學的還很多。」

林英傑坦言，旅日不順利，傷後的低潮曾讓他對棒球反感，但日本選手即使受傷復健，依然對棒球執著，這很值得學習，所以他當時受傷後，也再給自己一次機會，告訴自己「一定做得到」。林恩宇還吐槽許竹見，「其實竹子本來也有機會出去，但他堅持一定要去洋基，後來就是沒有成行。」

3人都希望看到更多優秀選手竄出，談到目前印象深刻的球員，林恩宇點名現在最欣賞王柏融，因為大王有超越自己年紀的成熟度，很多事也都默默耕耘，「他剛好也是去日職，預祝他打出好成績。」

林英傑忙著指導年輕選手，已很少看職棒比賽，但依然欣賞各隊資深選手，即便年輕世代輩出，仍保持良好身心狀態，不放棄往前走。許竹見也說，現在年輕球員普遍擁有很好的身體素質，又有很棒的訓練環境和資源，希望他們好好努力。

「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑難得在中職30年特展合體，吸引超多球迷合照。（記者郭羿婕攝）

3人共同回憶不僅職棒，還有國際賽舞台，包括2006年首屆世界棒球經典賽，預賽第1場就由林恩宇先發出戰韓國，投出經典賽史上第1球，在球數限制下，他繳出3.2局失1分、承擔敗仗。

「當下是緊張的，腳在發抖也不能被發現，但最開心的是那屆經典賽，我們3個都在，而且2敗的敗戰投手都在這裡，至少我們努力嘗試，也很開心有機會挑戰各國職棒優秀打者，對我是很棒的回憶。」林恩宇話才講完，許竹見就苦笑，因為當年抗日先發1局、失3分吞敗的就是他。

許竹見透露，其實賽前1、2天才知要對日本先發，很感謝當時總教練林華韋給機會，自己卻沒把握好，也是學習經驗。林英傑回憶，第1次打經典賽很緊張，做了很多準備，但韓國隊有很多大聯盟選手，運氣也沒站在台灣隊這裡，大家都有盡力就好。

球迷穿著誠泰球衣力挺「誠泰三本柱」許竹見（左起）、林英傑、林恩宇。（記者郭羿婕攝）

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