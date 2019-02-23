HBL》丁冠皓最後23秒連拿6分 率能仁大逆轉松山

能仁丁冠皓投進逆轉3分球，能仁驚險逆轉勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽今天在和平籃球館上演上屆男子組能仁家商、松山高中爭冠戲碼，吸引爆滿球迷入場觀戰，能仁在最後36秒落後5分，靠著「沈默殺手」隊長丁冠皓連罰帶投連取6分，最終以84：83逆轉松山，本季13連勝、8強賽5戰全勝之姿，成為今日唯一晉級男子組4強的隊伍。

丁冠皓進帳22分、6助攻及4籃板，林彥廷攻下22分、6籃板與4助攻，高錦瑋15分、8籃板與6助攻，最後贏球更是戲劇化。丁冠皓先在22.83秒3罰全進，松山主控林勵全場雖攻下30分，但最後22.62秒竟然2罰皆墨，反留給能仁一線生機，丁冠皓又接獲隊友高錦瑋傳球，毫不猶豫於三分線出手，投進生涯最High的致勝球。

請繼續往下閱讀...

松山林勵從英雄變落敗主因。（記者林正堃攝）

林勵30分是生涯HBL新高分，但最後關頭兩罰皆墨，不僅當不成英雄，還成為輸球戰犯。松山在8強戰績3勝2敗，與高苑工商、光復高中平分秋色，衛冕軍勢必在所剩2戰得打贏南山高中、光復高中，才能穩定再闖4強。

松山能仁戰吸引滿場球迷。（記者林正堃攝）

松山能仁戰吸引大批觀眾。（記者林正堃攝）

能仁大逆轉松山。（記者林正堃攝）

松山林勵與李定謀。（記者林正堃攝）



能仁丁冠皓上籃。（記者林正堃攝）



還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/