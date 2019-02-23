ABL》吳永盛加盟首戰 寶島夢想家本季橫掃香港東方

吳永盛今加盟寶島夢想家初登場（中）。（寶島夢想家提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕寶島夢想家今天在彰化主場迎戰香港東方，儘管今為補班日仍有3000名觀眾進場支持，甫加盟的旅美好手吳永盛此役初登板，獲得觀眾掌聲歡呼；夢想家今天打出團隊進攻，傳出25次助攻，多點開花，終場夢想家以109：101擊敗來訪的香港東方，本季對戰橫掃對手。

夢想家多點開花，鄭瑋繳出10分、錢肯尼8分、陳世念6分6助攻。年後復出的田壘說：「很開心能回到球隊跟大家拚戰，希望自己表現越來越好。對於永盛的加入很期待也很開心，畢竟認識很久了，期許他能為球隊帶來更多幫助。」

請繼續往下閱讀...

「少俠」田壘投籃。（寶島夢想家提供）

陳世念也開玩笑地說：「一直都有關注永盛，他的加入對於夢想家絕對是提升，同時也來分擔一下耕淯拖地的工作。」

初登板獲得4分、2籃板的吳永盛表示，很感謝學長們給的指導還有隊友們的信任，讓他在場上放開去打，幫助球隊贏球。

旅美好手吳永盛（中）加盟寶島夢想家首戰。（寶島夢想家提供）

談到本季橫掃香港東方，總教練穆雷說：「對我來說很特別，他們是拿過冠軍的隊伍，擁有很好的陣容及文化，能贏下比賽我為大家感到驕傲。」穆雷補充，此役贏球關鍵則是在於第三、第四節壓住對手得分，且不再讓對手有機會超越。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/