足球》絕不出售內馬爾和姆巴佩！ 巴黎主席力留雙星

巴黎前場雙星-內馬爾（下）和姆巴佩（上）。（資料照。法新社）

〔體育中心／綜合報導〕法甲豪門巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）不會因為歐足聯的財政公平政策，而選擇出售陣中身價最高的雙星內馬爾（Neymar Santos Júnior）和姆巴佩（Kylian Mbappé）

「不是百分之百，是百分之兩千他們兩位（內馬爾、姆巴佩）一定會留在巴黎王子公園球場。」巴黎聖日耳曼的主席艾赫雷菲（Nasser Al-Khelaifi）在接受Le Parisien的訪問時提到：「現在有許多的媒體，尤其是法國的媒體都宣稱說我們（巴黎聖日耳曼球團）需要將他們兩位出售以致符合財政公平政策，但這裡我很確定姆巴佩和內馬爾將會留在巴黎。」另外艾赫雷菲也提到：「我們當然還是會在財政公平政策的規範下去招募新成員。」

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現在內馬爾正在巴西接受蹠骨傷勢的治療，另外烏拉圭前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）也在養傷中，目前鋒線三叉戟只剩姆巴配一人獨撐

目前巴黎聖日耳曼在法甲聯賽排名榜首，少賽兩場的情況下，積分來到65分，領先第二的里爾多達14分。歐冠16強首輪賽事客場2：0勝曼聯，帶著2球領先於3月7日主場再戰曼聯。

正在養傷的巴西天王內馬爾。（資料照，美聯社）

現役身價最高的球星，法國足球金童姆巴佩。（資料照，法新社）

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