SBL》被對手噴垃圾話激怒！溫立煌關鍵兩罰助達欣勝勇士

臺北達欣溫立煌（中）在籃下造成富邦勇士洪志善打手犯規，把握機會兩罰皆中，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕達欣本季對戰富邦勇士取得3連勝，尚未嘗過敗績，今雖陷入苦戰，最終靠著溫立煌在決勝節的關鍵罰球，以83：81險勝。

上半場打完，勇士僅以1分小幅領先，易籃後戰況仍舊膠著，決勝節倒數1分鐘，溫立煌、麥克連輪流站上罰球線，4罰投進3球，最終達欣仍以2分差帶走勝利。

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達欣梅奧攻下全隊最高23分，他也在今年的明星賽奪下三分球王，不過自農曆年後連兩場比賽，三分球都未有進球紀錄，對此達欣教練范耿祥並不擔心，他說：「K湯也有投不進的時候，他也會調整自己的打法，我並不擔心他的狀況。」

林宜輝三分球8投4中，攻下18分，投進關鍵兩罰的溫立煌則爆料，米歇爾對他噴垃圾話，反倒成為他投進罰球的助力，「那時候他對我說『Hell no』，在投進第1球之後比較沒壓力，所以第2球才穩穩放進。」

勇士米歇爾、賈西亞皆攻下26分，但團隊20次失誤成為落敗主因。

臺北達欣林宜輝（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

臺北達欣梅奧（右）切入上籃遭對手封阻。（記者陳志曲攝

富邦勇士張宗憲（右）挺腰跳投。（記者陳志曲攝）

臺北達欣梅奧（下）與富邦勇士蔡文誠（上）爭球倒地。（記者陳志曲攝）

邦勇士郭少傑（中）在最後讀秒階段左頰受傷。（記者陳志曲攝

臺北達欣梅奧（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

臺北達欣溫立煌在籃下造成富邦勇士洪志善打手犯規，把握機會兩罰皆中，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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