足球》舊愛還是最美 J羅想回皇馬？

哥倫比亞球星J羅。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕哥倫比亞中場球星J羅（James Rodríguez）在訪談中暗示他在這賽季結束後，將有可能與拜仁慕尼黑（Bayern Munich）分道揚鑣，再次回歸皇家馬德里（Real Madrid），這位哥倫比牙球星和拜仁的兩年出借合約及將於6月份到期，而拜仁球團還尚未決定買斷J羅，將J羅正式納入球隊之中

這位27歲的球星說，他還是主要將心思放在拜仁的比賽上。「在馬德里我擁有一切，像是我的房子和那些愛我的人們。」J羅在受訪時表示：「現在我和拜仁還有合約，到時候我們就會知道發生什麼事了，而且我現在還有跟一些皇馬球員聯絡。」

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J羅於2014年巴西世界盃足球賽一戰成名，帶領哥倫比亞殺進八強，並拿下該年度金靴獎，並在當年以8000萬歐元的身價從法甲摩納哥（Monaco）轉戰西甲豪門皇家馬德里，跟著皇馬拿下兩座歐冠盃冠軍以及一座西甲冠軍，2017年7月宣佈被外借至拜仁慕尼黑兩個賽季，而拜仁可以在2018─2019年賽季結束後擁有優先買斷權。

皇馬時期擔任主力中場的J羅。（資料照，法新社）

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