網球》謝淑薇杜拜雙打封后、單打4強大贏家

杜拜女網錦標賽，謝淑薇和捷克好手史崔可娃在雙打奪冠。（取自WTA官方推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金282.8萬美元（約8697萬台幣）的杜拜女網錦標賽，第3種子謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）乘勝追擊，6：4、6： 4強壓第7種子捷克哈爾德卡（Lucie Hradecka）／俄國瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova），連續第2年挺進雙打決賽的小薇，4連勝1盤未失攻頂奪冠。

面對坐擁5座大滿貫女雙金盃的「捷俄名將」，謝淑薇／史崔可娃臨場毫無懼色，率先搶攻突破3：0開局，儘管難纏對手回破連趕3局咬上，拉鋸至第10局「台捷聯軍」再度破發，激戰40分鐘先馳得盤。

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次盤小薇人馬同樣先破2：0領先，再互破又保4：1拉開差距，儘管錯失再破機會，意外連掉3局被扳平，「台捷聯軍」回穩保發滅火，第10局「再見破發」關門，耗費1小時20分鐘直落2出線。謝淑薇職業生涯第21座雙打冠軍到手，這也是她與史崔可娃自去年美國印地安泉封后後，再度聯手掄元，兩人可獲14.8845萬美元（約458萬台幣）獎金。

本屆單打小薇更連爆冷門，一路過關斬將淘汰三大世界前十高手，直到4強3盤鏖戰才惜敗給捷克第2種子柯薇妥娃（Petra Kvitova），已締造台將「WTA超5（ Premier 5）等級」大賽最佳戰績。

杜拜女網錦標賽，謝淑薇單打四強、女雙奪冠。（資料照，歐新社）

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