NBA》「大鬍子」公開批評裁判 遭聯盟罰款2萬5千美元

火箭球星哈登犯滿離場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭週五在客場敗給洛杉磯湖人，火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden）在本場比賽犯滿離場，賽後他不滿裁判判決，更指裁判佛斯特（Scott Foster）粗魯、傲慢，不應該在擔任火箭隊比賽的裁判，為此，聯盟對哈登開出一張2萬5千美元的罰單作為懲處。

根據《ESPN》報導，該場比賽哈登被吹了4次進攻犯規，包含比賽結束前1分26秒的第六次犯規，讓他對佛斯特的吹判相當不滿，「佛斯特，我從來沒有真正談論過裁判，但他粗魯又傲慢，我的意思是，你無法在比賽中和他說話，這樣如何和裁判建立關係？」哈登說道。

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哈登頻頻被吹犯規相當無奈。（資料照，法新社）

其實哈登早就知道他此次公開批評會受到聯盟的罰款，但他認為這已經成為私人恩怨不得不說出來，「這真的令人沮喪，而且我可能會遭到罰款，但老實說，我真的沒說什麼。我是非常安靜的人，但這件事是無法表達你的意見，不能和裁判說話，會領到技術犯規，這很可悲，老實說，我認為他甚至不能在吹我們的比賽了。」哈登說道。

雖然該場比賽哈登因為六犯提前離場，但他在退場前還是繳出30分的好表現，持續堆高他在單場30分以上連續場次的紀錄，不過，火箭下一場作客西部龍頭勇士的比賽，哈登因為頸部拉傷很可能無法出賽。

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