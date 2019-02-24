MLB》林子偉對洋基火力大爆發 敲球隊首分再有長打演出

林子偉今天3打數2安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟熱身賽開打，效力於衛冕軍紅襪隊的林子偉今天手感火燙，3打數敲出2支安打，打回紅襪隊第一分打點並貢獻一支長打，終場紅襪隊以8：5擊敗洋基隊，取得熱身賽的勝利。

這場比賽由洋基隊小將托瑞斯（Gleyber Torres）開轟先馳得點，洋基隊在前兩局靠著三支長打拿下3分。二局下林子偉在得點圈有人時鎖定第一球攻擊，打出中外野方向安打，幫助紅襪打進第一分。

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林子偉打回紅襪隊首分。（法新社）

第三局下半，紅襪打下5分大局，林子偉在這局再次上場，這次他擊出一支右外野方向的二壘安打。第五局下半，林子偉擊出內野軟弱滾地球，造成洋基隊二壘手Thairo Estrada的失誤上壘。

林子偉第三次上場打擊造成對手失誤，安全上壘。（法新社）

這場比賽洋基隊的托瑞斯擊出一支全壘打打進一分打點，農場外野新秀Estevan Florial3打數1安打，鳥哥柏德（Greg Bird）兩打數全敲安，並有一支二壘安打，Ryan McBroom擊出一發全壘打。

紅襪隊部分，今天主力選手幾乎都沒有上場，三壘農場新秀查維斯（Michael Chavis）3打數2安打，靠著三分砲灌進3分打點，德弗斯（Rafael Devers）3打數2安打，打進1分打點，Bryce Brentz3打數2安打，打進1分打點。

林子偉今天有長打演出。（今日美國）

洋基隊托瑞斯擊出全壘打。（法新社）

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