NBA》恩比德膝傷持續缺陣 拓荒者禁區虐爆七六人

諾基奇（左）肆虐七六人禁區。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人今天在主場迎戰波特蘭拓荒者，七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）因為左膝痠痛持續缺陣，在禁區沒有恩比德的坐鎮下，拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）趁此機會肆虐七六人油漆區，雙方籃板數差距多達20個，最終拓荒者就以130：115大勝七六人。

恩比德因為膝傷持續缺陣。（資料照，法新社）

本場比賽上半場兩隊殺得你死我活，半場打完拓荒者59：56以3分領先對手，但到了下半場拓荒者開始肆虐禁區，開局就打出一波12：2的攻勢，雙方就此拉開差距，隨後拓荒者沒有給七六人超前機會，最終就以130：115擊敗七六人，收下客場三連勝。

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諾基奇全場拿下24分10籃板4助攻，里拉德（Damian Lillard）17分6籃板8助攻，坎特（Enes Kanter）16分8籃板4助攻，麥考倫（CJ McCollum）15分5籃板4助攻，阿米努（Al-Farouq Aminu）15分6籃板2助攻，哈克雷斯（Maurice Harkless）13分5籃板2助攻。

七六人B.西蒙斯攻下全場最高的29分7籃板10助攻。（美聯社）

B.西蒙斯（Ben Simmons）攻下全場最高的29分，抓下7籃板和10助攻，T.哈里斯（Tobias Harris）20分8籃板，M.史考特（Mike Scott）15分4籃板2助攻，J.巴特勒（Jimmy Butler）15分2籃板2助攻。

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