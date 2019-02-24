MLB》92億簽馬查多不夠？傳教士還想追前塞揚左投

凱可。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊在以10年3億美元（約新台幣92億元）的天價大約簽下馬查多（Manny Machado）後，現在傳出他們還打算補強先發投手，根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，前塞揚強投凱可（Dallas Keuchel）是他們的目標之一。

羅森索在推特上指出，教士隊現在比起自由市場另外一位外野手哈波（Bryce Harper）來說，更關注前塞揚左投凱可，同時他們也在考慮自由市場上的其他先發投手。

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如果教士隊想簽下凱可，有可能會是一紙短約，因為教士隊目前的農場系統有許多投手新秀，這群大物預計將會在一兩年後陸續升上大聯盟，如果簽下凱可，將有機會讓教士隊在這一兩年就打進季後賽。

日前凱可也進入費城人隊的補強名單當中，由於哈波與凱可的經紀人都是波拉斯（Scott Boras），有消息認為不管哈波去向決定之後，不管有沒有與費城人簽約，他們都會強烈追求凱可來補強先發輪值。

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