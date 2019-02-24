MLB》紐約大物新秀初登場開砲 對手讚：生涯被打最強一球（影音）

Alonso BOMB

Mets WIN pic.twitter.com/uYfZEgHurX — SNY （@SNYtv） 2019年2月23日

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會大物一壘新秀阿隆索（Pete Alonso），今天在春訓首秀就一鳴驚人，第一個打席就擊出一發中左外野方向的深遠全壘打，展現優異的打擊天賦。

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阿隆索是今年大都會隊的頭號新秀，同時他也在日前公布的百大新秀排行榜當中被排在第51名，更是10大一壘手的第一名，阿隆索今天首打席，面對勇士百大第新秀50名投手圖桑特（Touki Toussaint）投出的94英哩速球，直接大棒一揮就把球扛到左中外野方向，形成一發兩分彈，而他今天第二打席則選到保送上壘。這場比賽大都會隊以4：3擊敗勇士隊。

阿隆索是今年百大新秀當中一壘手的第一名。（今日美國）

賽後阿隆索受訪時說：「我喜歡像這樣的時刻，我喜歡接受挑戰。對我來說相當自豪的一件事，就是我能站出來面對挑戰並且不會退縮。」去年阿隆索在小聯盟合計敲出36發全壘打，他將在今年春訓證明自己能夠登上大聯盟，並搶下球隊開季的先發一壘手大位。

「我想要持續繳出最好的表現，成為那個我能達成的最好的人，我也想要待在開幕戰的陣容當中，有許多人想要擠進這份名單中，我只需要持續努力並繳出好表現，就是這麼簡單，現在只是第一場比賽，我希望可以在接下來的五周都一直打得很好。」

阿隆索春訓首打席就敲出全壘打。（法新社）

被打出全壘打的圖桑特也稱讚對手，他表示這大概是他生涯被擊出最紮實的球，他說：「我有看過他打出的一些球，但是這球真的很令人印象深刻。」只不過阿隆索並非毫無缺點，幾乎所有的球探報告都指出，他的防守並沒有來到平均水準，去年大都會沒有在9月將他拉上大聯盟，守備就是一個重要的因素。

圖桑特賽後大讚阿隆索。（法新社）

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