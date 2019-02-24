MLB》曾仁和扛小熊熱身賽首戰先發 投2局挨轟退場

曾仁和擔任小熊熱身賽首戰先發。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽開跑，曾仁和今天擔任小熊首戰先發，對上釀酒人投2局、被敲4支安打、含一發兩分砲失掉2分，在平手時退場，防禦率9.00，最後小熊在因雨暫停後以8：4收下比賽勝利。

曾仁和第一局被敲一支一壘安打，安全下庄，一局下隊友布萊恩（Kris Byrant）敲出2分砲讓小熊取得領先，但曾仁和在二局上取得1出局後，先是被泰勒（Tyrone Taylor）敲二壘安打、接著被瑞伊（Corey Ray）敲追平比數的2分砲，這2名打者都還未有大聯盟資歷。

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曾仁和投完2局退場，小熊在第3、4局各攻下2分，勝投由接替曾仁和投球的薩格斯基（Mike Zagurski）拿下。

小熊總教練麥登（Joe Maddon）也公布小熊開季預計的先發五人輪值順序，分別是萊斯特（Jon Lester）要在後天的熱身賽對上教士，達比修有週二對陣響尾蛇隊，再來是漢默斯（Cole Hamels）對遊騎兵，最後是韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）以及昆塔納（Jose Quintana）。

曾仁和賽前傳接球練習。（美聯社）

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