MLB》 「小鷹俠」加入紅人 鎖定大聯盟25人名單

鷹俠（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕鷹俠（Jose Iglesias）在今日正式與紅人隊簽下小聯盟合約，同時附帶春訓邀請，他將競爭紅人替補球員的位置。

紅人總教練貝爾（David Bell）表示:「鷹俠能提供我們很棒的內野深度，他除了一壘外的三個位置都能防守，同時他也擁有在多個球隊效力的經驗，若他最後能順利進入大聯盟名單中，他會讓我們變成一支更好的球隊。」

請繼續往下閱讀...

不過貝爾表示:「佩拉薩（Jose Peraza）仍會是球隊的先發游擊手，他上一個賽季打的不錯，同時教練團認為他這個賽季能為球隊做出不少貢獻。」

鷹俠上個賽季在老虎隊繳出打擊率2成69，5發全壘打和48分打點，他的生涯打擊率是2成70，同時他在2015年曾入選全明星賽。

鷹俠受訪時表示:「我很期待加入紅人，同時希望我能把握機會繳出好的表現。」

鷹俠在大聯盟的五年生涯中只有2013年守過游擊以外的守備位置，對此鷹俠認為:「我認為球隊和我會在春訓找到解決方式，我不介意守內野的其他位置，只要是對球隊有幫助的方式都可以嘗試看看。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/