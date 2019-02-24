MLB》復原情況良好 「打者」大谷：想快點上場打擊

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天進行了第二次的T座打擊練習，若他在打擊後身體狀態良好的話，他有望在一周後進行簡單的拋球打擊練習。

大谷在去年十月動了Tommy John手術，美國時間本週五是他術後第一次進行打擊練習，他當天打了20顆T座練習，星期六則打了25顆。

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根據他的翻譯水原一平表示：「大谷認為自己的狀態不錯，但目前仍在進行簡單的復原訓練而已，希望下個階段的訓練能早點開始。」

天使總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）表示：「會讓大谷一步一步復原，並不希望他過於急躁，若是他在拋打訓練狀況良好才會讓他進行正式的打擊練習。」同時他表示會謹慎看待這位二刀流選手，希望他能照著復原進度一步一步來。

大谷預計本季將不會上場投球，同時大谷表示，雖然他受傷但他還是球隊的一員，他會仔細看每一場球隊的比賽，無論是春訓或是例行賽都看。

大谷說：「我不認為自己的進度落後，同時這個春訓我都必須進行復健，希望能趕快復原，回到場上和隊友一起打球。」

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