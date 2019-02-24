足球》凱恩傷癒復出難救主 熱刺爆冷不敵伯恩利

凱恩傷癒復出，但無緣率隊贏球。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第27輪，伯恩利坐鎮主場挑戰熱刺，儘管球星凱恩（Harry Kane）傷癒復出並取得進球，但伯恩利靠著前鋒巴恩斯（Ashley Barnes）第83分鐘關鍵的推射破網，終場伯恩利以2：1爆冷擊敗熱刺。

下半場第57分鐘，伯恩利開出右路角球，禁區內的前鋒伍德（Chris Wood）抓準時機，頭槌破網，助球隊率先取得領先。不過高興沒多久，第65分鐘，凱恩殺入禁區單刀破門，雙方再次回到原點。

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比賽來到第83分鐘，伯恩利中場古德蒙德森（Jóhann Guðmundsson）帶球至禁區後嘗試左腳射門，但碰巧變成助攻，後點跟上的巴恩斯逮到機會，推射破網，最終伯恩利以1球之差，帶走勝利。

熱刺輸球後，目前以20勝7敗、60積分暫居英超第3位，落後曼城達5分，而伯恩利近8場聯賽保持不敗戰績，排名也升至第14位，逃離降級區。

巴恩斯第83分鐘關鍵推射破網。（路透）

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