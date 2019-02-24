MLB》不想夜長夢多 洋基想先與這兩人談延長合約

畢坦西斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約時報》記者瓦格納（James Wagner）報導，洋基隊已經開始討論與陣中中外野手希克斯（Aaron Hicks），以及火球後援畢坦西斯（Dellin Betances）的延長事宜。

希克斯今年的年薪為600萬美元，畢坦西斯則是725萬美元，兩人的合約都會在2019年賽季結束後到期，洋基隊不想要讓他們兩人進入自由市場，因此洋基隊已經開始計畫與這兩人進行延長合約的討論。

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希克斯在2016年從雙城隊來到洋基隊後，於2017以及2018年展現出他前首輪大物的實力，連續兩年繳出綜合貢獻值3.3以上的成績，去年他出賽來到生涯最多的137場，更是有著高達4.9的綜合貢獻值，他在去年打出27發全壘打，wRC+127，與史坦頓一樣。

希克斯。（資料照）

畢坦西斯從2014年來，一直都是洋基隊陣中不可或缺的牛棚大將，每年都可以貢獻至少59.2局，最少出賽場次為66場，可說是相當耐操的一名球員，而他生涯的K/9值更是高達14.62，生涯7年的賽季當中為洋基隊拿下36次救援成功以及117次中繼成功，生涯防禦率是相當優秀的2.36。

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