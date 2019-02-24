MLB》水手「國王」春訓初登板 主投1.1局慘丟4分

赫南德茲（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然今天春訓初登板的表現並不理想，但「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）表示對自己的表現還算滿意。

水手隊的前王牌希望本季重新振作，但他今天對上教士隊的比賽中主投一又三分之一局卻狂掉四分。赫南德茲帳面上被打了四支安打，但僅一支是結實的長打，他在42球中投出23個好球，同時有一次四死球。

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赫南德茲表示：「最重要的事情在於調整我手臂的狀態，而今天我的感覺非常好，同時曲球變化的軌跡也很理想。」

今年將是赫南德茲效力水手隊的第十五年，而這是他七年一億七千五百萬美元合約的最後一年，球隊擁有2020年的選擇權。去年是他生涯最差的一個賽季，他在155又3分之2局中的防禦率高達5.55，且生涯首度在球季中被移出先發輪值。

而赫南德茲今年休賽季決定調整他的伸展習慣，而他表示這樣的調整感覺不錯，同時認為在這個改變後投球的感覺更好了。最後他談到今年是他與水手的最後一年合約時表示：「這並不會改變我的工作方式，我只希望能好好完成每次的投球任務。」

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