MLB》明星終結者要5年大約沒人理 放話今年不玩了

金布瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽已開跑，明星終結者金布瑞（Craig Kimbrel）卻遲遲沒找到新東家，今天美媒《The Athletic》的記者波登（Jim Bowden）指出，金布瑞正在考慮，要是始終沒人願意出接近他要的價碼，那就2019年整個賽季都不打了。

金布瑞生涯拿下333次救援成功，排在大聯盟史上第14名。去年在紅襪出賽63場，投了62.1局送出92次三振，防禦率2.72，拿下42次救援成功，季後他拒絕紅襪隊一年1790萬美元的合格報價。

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投入自由市場後，一開始他喊話6年1億美元大約，後來又改尋求5年約，約是比照查普曼（Aroldis Chapman）的8600萬美元價碼，但直到春訓開始仍未找到新東家。

記者波登今天在推特上爆料，春訓開始後，多隊總管詢價，金布瑞現在依然不肯降價，甚至考慮若是一直沒人願意出他想要的價碼，那就整季不打。

不過金布瑞陣營經紀人David Meter隨後透過《The Athletic》另一記者羅森索（Ken Rosenthal）反擊，這個傳言是子虛烏有，不管怎樣金布瑞今年都會上場。

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