MLB》張育成春訓首秀吞K 游擊防區有貢獻

張育成今天1打數吞下三振。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力於印地安人隊的台灣小將張育成，今天在對紅人隊的熱身賽時代打登場，一個打數遭到三振，但在守備上有貢獻，終場雙方以3：3握手言和。

張育成在第七局替補老將佛拉赫提（Ryan Flaherty）上場，成為該局的首名打者，他上場後連揮三個空棒，遭到Ian Krol三振出局。隨後張育成便待在游擊防區，第九局時順利處理掉Conor Joe的滾地球，讓他成為該局第一個出局數。

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今年是張育成能否登上大聯盟的關鍵年，由於印地安人隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）受傷，開季可能無法順利出賽，張育成如果能夠在春訓有所表現，就有機會拚進開季的25人名單當中。

大聯盟日前也公布印地安人隊的新秀排名，張育成被排在印地安人隊新秀第11名，比起去年退後了5個名次。球探報告指出，張育成的打擊形態讓他容易擊出長打和全壘打，但同時也容易被對手三振，他在游擊區的防守評價為平均水準。

球探認為，如果張育成能夠增加三壘防區的經驗，會是名防守不錯的三壘手，另外球隊去年也曾要他移去二壘防區，來增加他的守位靈活度，球探報告預計張育成將在今年登上大聯盟。

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