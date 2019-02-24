NBA》湖人交易換到空氣？傳名單最後一席留給他

Z.藍道夫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人在交易大限前送出畢斯利以及潛力中鋒祖巴克、換來長人穆斯卡拉（Mike Muscala），只是受限於右腳踝傷勢，穆斯卡拉來到湖人後只出賽一場，原本賽前球隊公布他今天能夠從板凳出發，不料仍遭主帥華頓（Luck Walton）持續棄用。

湖人今日在客場輸給少了A.戴維斯坐鎮的鵜鶘，勝率再度跌破五成，距離西部老八席次達到3.5場。缺乏內線的他們，現有名單只有14人，空出1人，先前傳聞可能網羅的人選，包括安東尼（Carmelo Anthony）、「小喬丹」D.喬丹（DeAndre Jordan）等人，不過現在傳出這一席可能留給老將中鋒Z.藍道夫（Zach Randolph）。

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記者羅賓森（Brandon Robinson）今天在推特指出，一名NFL球員告訴他，在洛杉磯一間球場遇到藍道夫，他目前正穿著湖人隊的訓練服。

37歲的藍道夫生涯場均獲得16.6分和9.1個籃板，但今年在國王隊並未得到上場機會，就被交易至獨行俠，隨後又遭揮棄，他的加入也許可以幫助湖人隊的禁區戰力有所提升、老將特質也能提升更衣室氣氛。

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