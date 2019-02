足球》34場0助攻 切爾西明星中場遭噓聲伺候

切爾西中場若日尼奧。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕「藍軍」切爾西近期狀態相當不穩定,接連敗給伯恩茅斯、曼城與曼聯,球迷除了對主帥薩里(Maurizio Sarri)表達不滿,也將矛頭指向本季加盟的中場大將若日尼奧(Jorginho),前天替補上場時,甚至被主場球迷報以噓聲。

最近藍軍的成績糟糕,11號更是慘遭曼城6球「血洗」,足總盃也被曼聯淘汰。球迷認為,若日尼奧身為中場核心,且幾乎場場先發,他的責任難辭其咎,一旦被重兵看防,球隊就會運轉不暢。除此之外,他的防守能力以後腰來說是不及格的。

22號歐聯盃出戰馬爾摩時,若日尼奧第76分鐘替補上陣,遭主場球迷噓聲伺候,不過薩里賽後仍力挺子弟兵。「比賽前30分鐘,我們就知道為何若日尼奧對球隊那麼重要。當時半場出球就遇到了困難,如果有若日尼奧在,我認為就會輕鬆很多。我希望球迷們可以瞭解,若日尼奧對我們來說真的是一位非常重要的球員。」

本賽季至今,若日尼奧為藍軍出賽34場比賽,僅攻進1球,助攻仍掛蛋。切爾西下一戰將在明天凌晨12點30於聯賽盃決賽再次挑戰曼城,若日尼奧的表現是關鍵。

Don't care how bad Jorginho has been, don't boo your own. pic.twitter.com/aNwYva50Du