足球》34場0助攻 切爾西明星中場遭噓聲伺候

切爾西中場若日尼奧。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕「藍軍」切爾西近期狀態相當不穩定，接連敗給伯恩茅斯、曼城與曼聯，球迷除了對主帥薩里（Maurizio Sarri）表達不滿，也將矛頭指向本季加盟的中場大將若日尼奧（Jorginho），前天替補上場時，甚至被主場球迷報以噓聲。

最近藍軍的成績糟糕，11號更是慘遭曼城6球「血洗」，足總盃也被曼聯淘汰。球迷認為，若日尼奧身為中場核心，且幾乎場場先發，他的責任難辭其咎，一旦被重兵看防，球隊就會運轉不暢。除此之外，他的防守能力以後腰來說是不及格的。

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22號歐聯盃出戰馬爾摩時，若日尼奧第76分鐘替補上陣，遭主場球迷噓聲伺候，不過薩里賽後仍力挺子弟兵。「比賽前30分鐘，我們就知道為何若日尼奧對球隊那麼重要。當時半場出球就遇到了困難，如果有若日尼奧在，我認為就會輕鬆很多。我希望球迷們可以瞭解，若日尼奧對我們來說真的是一位非常重要的球員。」

本賽季至今，若日尼奧為藍軍出賽34場比賽，僅攻進1球，助攻仍掛蛋。切爾西下一戰將在明天凌晨12點30於聯賽盃決賽再次挑戰曼城，若日尼奧的表現是關鍵。

Don't care how bad Jorginho has been, don't boo your own. pic.twitter.com/aNwYva50Du — Lewis （@CarefreeLewisG） 21. februar 2019

藍軍主帥薩里。（路透）

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