NBA》波辛傑斯遠走達拉斯 竟然是因為KD？

波辛傑斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》的記者Zach Lowe指出，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）當初想離開尼克的原因是因為杜蘭特（Kevin Durant）。

杜蘭特在今年球季結束後只要他不執行球員選項就能成為完全自由球員，而外界本季都一直把他和尼克連在一塊，同時也認為他在季後會加入尼克隊。

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杜蘭特（資料照，法新社）

波辛傑斯在今年的交易截止日前與尼克隊進行談判，而波辛傑斯表達了他想被交易的意願，於是他最後就被送到了達拉斯獨行俠隊。而Lowe在推特上發出了波辛傑斯當時傳達給尼克的訴求，他認為波辛傑斯不想和杜蘭特一起打球，同時希望自己能成為球隊的一哥，而不是被杜蘭特蓋住風采。

但令人不解的是獨行俠目前已經有一位打出明星身手的東契奇（Luka Doncic），但波辛傑斯似乎還是樂意與東契奇攜手合作。

波辛傑斯在接受ACL手術後，已經確定本季不會回歸，而尼克除了對杜蘭特有興趣之外，同時也對塞爾提克的明星後衛厄文（Kyrie Irving）有興趣，而厄文若放棄明年的球員選項，同樣也能成為自由球員。

而尼克隊在完成了這次交易後，正好能清出兩個頂薪空間迎接今年自由市場的全明星，正好也符合了球隊今年的展望，希望在自由市場將杜蘭特和厄文一併拿下。

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