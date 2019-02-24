NBA》湖人又輸！慘遭沒戴維斯的鵜鶘打擊 季後賽堪憂

湖人球星詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人與鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）的交易鬧得沸沸揚揚，交易破局後鵜鶘首次在賽場面對湖人，儘管A.戴維斯今天輪休並未上陣，鵜鶘還是靠著團隊7人得分上雙，合力以128：115扳倒詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人。

A.戴維斯輪休高掛免戰牌。（法新社）

湖人今天團隊出現23次失誤，不停被鵜鶘反快攻反擊，鵜鶘首節就攻下42分，寫下團隊本季單節得分新高，湖人上半場就陷入57：69落後，最終鵜鶘在沒有A.戴維斯的情況下以128：115贏球。

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鵜鶘包括J.哈勒戴（Jrue Holiday）全場獲得27分、3籃板、7助攻、藍道（Julius Randle）也有24分、、迪亞洛（Cheick Diallo）18分、I.克拉克（Ian Clark）17分。

湖人此役輸球後，勝率再度跌破五成，距離西部老八席次達到3.5場。英葛蘭（Brandon Ingram）攻下全場最高的29分，此外，詹姆斯也奮力拿下27分、7籃板、12助攻。

不僅是球隊輸球，詹皇先前涉入公開招募A.戴維斯事件，雖然最終交易未成，今天作客鵜鶘主場更是受到滿場球迷噓聲洗禮，賽後他滿臉不高興，以往都是第一位接受媒體採訪的他，一言不發走出球場。

J.哈勒戴攻下全隊最高的27分3籃板7助攻。（法新社）

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