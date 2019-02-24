NBA》詹姆斯真的是地下總管？前騎士總管公開說明白

詹姆斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前騎士隊總管葛瑞芬（David Griffin）曾完整參與了騎士隊的低谷與高峰，而今日他在運動畫刊受訪時表示：「詹姆斯（LeBron James）並不是大家所想的地下GM。」

葛瑞芬認為，「看到詹姆斯被大家說成地下總管其實是一件非常讓人難過的事情，詹姆斯只是他們找來討論球隊事務的其中一個球員而已。而因為他對於組成球隊非常了解，所以在做出任何決定前一定會先問問他。同時他也是球隊的領導者，任何一個操作對他來講是否覺得滿意，會影響整個休息室的氛圍，因此他的意見非常重要。所以外界認為詹姆斯是地下總管，能決定所有球員事務這樣的說法是非常荒謬的。」

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外界認為詹姆斯在這次湖人與鵜鶘這次的談判中扮演很關鍵的角色，但最後卻因鵜鶘隊的漫天要價導致談判破局。

無論如何，葛瑞芬表示當時隊中的所有明星如厄文（Kyrie Irving）及洛夫（Kevin Love）的意見都會被傾聽，同時他也提到因為詹姆斯的籃球智商極高，所以他的意見對管理層來說是價值連城的，但他絕對不是決定一切的人。

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