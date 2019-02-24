NBA》公牛雙槍各砍生涯新高得分 綠衫軍苦吞二連敗

馬卡南轟下生涯新高的35分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛隊今天第一節小前鋒波特（Otto Porter Jr.）就因傷退賽，但拉文（Zach Lavine）和馬卡南（Lauri Markkanen）兩人飆出生涯新高的得分，幫助公牛隊以126：116擊敗來訪的綠衫軍。

首節波特因為左小腿拉傷退場，本場比賽並未再回來，首節綠衫軍也在哈佛德（Al Horford）單節10分的帶領下，以33：28領先公牛。

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第二節綠衫軍全隊手感不佳，三分球投7中2，公牛開節就打出一波18：3的攻勢，直接把領先拉開到15分差，並在半場取得13分領先。下半場綠衫軍追分失敗，以116：126輸給東部排名倒數第三的公牛隊。

拉文也轟進生涯新高的42分。（法新社）

拉文這場比賽拿下生涯新高的42分，外帶6籃板4助攻，馬卡南則是全場20投12中，拿下35分15籃板。中鋒R.羅培茲（Robin Lopez）也拿下17分6籃板4助攻。

綠衫軍方面，厄文（Kyrie Irving）砍進全隊最高的37分10助攻，除了厄文外，綠衫軍全隊有4人得分上雙，不過依舊不敵公牛雙槍的砲火，苦吞二連敗。

厄文37分10助攻，可惜球隊依舊以10分落敗。（法新社）

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