NBA》希爾德、法克斯合砍53分 國王力克雷霆

希爾德攻下全隊最高的34分，帶領國王擊退雷霆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王今客場挑戰雷霆，國王在雙衛希爾德（Buddy Hield）與法克斯（DeAaron Fox）合砍53分的帶領下，終場以119：116擊退雷霆，終止2連敗。

儘管雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）轟下全場最高的41分外帶10籃板，但獨自一人仍無法抵擋國王團隊的高命中率。希爾德外線手感發燙，半場攻下18分助國王帶著14分領先進入下半場。

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魏斯布魯克空砍41分。（美聯社）

比賽來到決勝節後段，雷霆開始急起直追，魏斯布魯克連投帶切，加上前鋒大莫里斯（Markieff Morris）3罰全中，雷霆一度將比分超前。不過最後階段，國王前鋒巴格利（Marvin Bagley III）與法克斯跳出來連砍8分穩定軍心，最終國王以3分差帶走勝利。

國王方面，希爾德攻下34分5籃板，法克斯與巴格利各拿19分，後衛波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）挹注15分。雷霆部分，除了魏斯布魯克拿41分外，喬治（Paul George）攻下14分13籃板，後衛施洛德（Dennis Schroder）與中鋒亞當斯（Steven Adams）各貢獻14、11分，

法克斯（右）此役挹注19分、9助攻。（美聯社）

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