NBA》D.羅素生日狂轟40分打暈黃蜂 裁判吹判再度惹議

D.羅素狂轟40分平生涯得分新高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕布魯克林籃網今天作客夏洛特踢館黃蜂，兩隊打的激烈，雙方戰到最後一刻才分出勝負，籃網靠著D.羅素（D'Angelo Russell）轟下平生涯個人得分新高的40分，以117：115險勝黃蜂。

本場比賽表現最出色的球員莫過於今天生日的D.羅素，球隊贏球又寫下生涯得分新高的紀錄，無疑是最好的生日禮物。不過本場比賽後段有些爭議，比賽在最後5秒時籃網領先兩分，黃蜂最後一擊由「天行者」沃克（Kemba Walker）操刀，在時間快到點時，沃克右側三分線出手，疑似被對手撲到身體，但裁判並沒有響哨，比賽就此結束，籃網117：115險勝黃蜂。

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比賽結束後裁判遭到全場黃蜂球迷狂噓，對於此判決黃蜂總教練伯雷格（James Borrego）相當氣憤，賽後表示本賽季已經出現許多相關的判決都遭到忽略，「我理解這是一場不好吹判的比賽，但這樣的結果讓我們球隊相當沮喪，不止今晚，這個賽季好多比賽都是這樣，但我沒有辦法獲得任何相關解釋，完全沒有。」伯雷格說到。

黃蜂總教練伯雷格上前與裁判抗議。（美聯社）

籃網隊D.羅素今天轟下40分1籃板7助攻，J.哈里斯（Joe Harris）則有19分2籃板4助攻，J.艾倫（Jarrett Allen）11分11籃板2助攻，奈皮爾（Shabazz Napier）10分2籃板2助攻，卡羅（DeMarre Carroll）10分2籃板1助攻。

黃蜂隊沃克拿下32分1籃板3助攻，T.帕克（Tony Parker）板凳出發，貢獻21分5籃板5助攻，巴頓（Nicolas Batum）拿到14分4籃板1助攻，C.澤勒（Cody Zeller）有13分11籃板的雙十表現，M.威廉斯（Marvin Williams）則有11分8籃板2助攻。

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