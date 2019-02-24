NBA》哈登因傷缺陣 火箭照樣擊敗勇士

保羅今天拿下23分17助攻，幫助火箭擊敗勇士。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕火箭一哥哈登因傷缺陣，戈登躍升為先發表現精彩，攻下全隊最高25分，明星控衛保羅則進帳23分和17助攻，聯手率隊118：112擊敗勇士。

開賽火箭火力全開，打出15：0的夢幻開局，本季第三佳，僅次於塞爾提克對公牛的17：0和快艇對雷霆的16：0。

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火箭有了15分作後盾，卻非勝利的保證，勇士甦醒後急起直追，在第三節9分54秒，靠著柯瑞的2分球，反以1分超前。所幸火箭及時回穩，末節再度拉開雙位數領先，奠定勝基。

勇士杜蘭特奮力攻下全場最高29分，柯瑞進帳25分、9籃板和7助攻、K.湯普森也挹注20分，三人得分皆破20，但仍無法摧毀火箭。

柯瑞25分9籃板7助攻。（今日美國）

火箭與勇士在上季西部冠軍戰鏖戰7場才分出勝負。火箭本季復仇心切，例行賽三度對決勇士全勝，兩隊將在3月15日進行例行賽最後一次交手，火箭有機會完成橫掃。

火箭「三巨頭」哈登、保羅和卡培拉僅合體一場，今又再度破局。聯盟得分王哈登因右肩和頸部拉傷缺席，所幸並不會影響紀錄延續。目前哈登已連續32場得分超過30分，排名史上第二多。

哈登前一場對上火箭豪取44分，並飆進致勝三分球，目前也是年度MVP的大熱門，場均貢獻36.5分、6.7籃板和7.7助攻。

法瑞德拿下20分10籃板。（美聯社）

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