棒球》「韓製潛水艇」澳職繳好表現 金炳賢回韓宣布退休

金炳賢正式宣布退休。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕韓製潛水艇金炳賢剛剛結束澳職的旅程，他回國後也在節目上正式宣布退休。這位40歲韓籍老將的棒球生涯一共效力過美國、韓國、日本以及澳洲職棒。

金炳賢在大聯盟生涯最為人熟知的可能不是他側投的特殊投球姿勢，而是他在2001年世界大賽的表現。

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當年金炳賢成為韓國史上第一位登上世界大賽的球員，不過身為終結者的他，先是在第四場比賽被打出追平兩分彈，又在第10局被敲出再見全壘打，第五場比賽又在九局被打出追平轟，連續兩場比賽救援失敗，當時差點就成為響尾蛇隊的千古罪人。還好響尾蛇隊在最後兩場比賽都取得勝利，擊敗洋基隊拿下當年的世界冠軍。

之後金炳賢在2002年賽季投出生涯年，當年他出賽72場比賽，投84局拿下36場救援成功，防禦率2.04另外拿下8勝3敗的成績，當年還入選進明星賽。金炳賢9年的大聯盟生涯裡，合計拿下86次救援成功，54勝60敗，防禦率4.42。

他在離開大聯盟後，曾加盟日本職棒的東北樂天金鷲隊，隨後回到韓國耐克森英雄隊以及起亞虎隊，他更在今年加盟澳洲職棒繳出回春表現，出賽9場，拿下1勝0敗，防禦率0.93的好成績。

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