日職》台灣對決熱鬧！王柏融、陽岱鋼雙雙敲安（影音）

王柏融。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿與巨人今天在沖繩春訓基地展開官方熱身賽，兩位台灣球員王柏融、陽岱鋼首度正式交鋒，兩人皆有安打表現。

王柏融扛日本火腿隊先發第四棒、守左外野，首打席被自打球打中膝蓋，所幸並無大礙，敲出中外野飛球出局。

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第三局，王柏融第二打席從巨人先發投手田口麗斗手中敲出安打，送回壘上隊友大田泰示，助火腿1：0領先，這也是王柏融熱身賽連續8場實戰敲安，不過隨後王柏融被火腿換下場休息。

至於效力讀賣巨人的陽岱鋼，則是擔任巨人隊第六棒指定打擊，在首打席敲出雙殺打，第二打席則是在第五局敲出滾地內野安打。

陽岱鋼敲出內野安打。（取自讀賣巨人官方推特）

陽岱鋼敲出內野安打。（取自讀賣巨人官方推特）

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