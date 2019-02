棒球》致勝打點後再轟滿貫彈 林家正雙重賽手感超火燙（影音）

GRAND. SLAM. LINSANITY. @lin_lyle continues to rip the cover off the ball with the MOONSHOT. 106 MPH 29 degrees 408 feet 13-2, Sun Devils! pic.twitter.com/j0GvwDS4gz

〔體育中心/綜合報導〕效力於亞利桑那州立大學的台灣好手林家正,今天在NCAA雙重賽手感火燙,首戰敲出致勝打點,第二戰更是敲出滿貫砲,帶領亞利桑那大學單日兩勝加州大學戴維斯分校。

去年林家正參加大聯盟選秀,不料卻與預期相去甚遠,直到第29輪才被選中,因此林家正決定重返大學,再回去奮戰一年。

請繼續往下閱讀...

今天林家正首戰擔任指定打擊,雖然3個打數沒有安打,但是卻在第8局敲出犧牲打獲得球隊的致勝打點,幫助球隊以3:2獲勝。

第二場比賽,林家正擔任捕手繼續打第四棒,他先是在第一個打席敲出深遠的右外野二壘安打,第5局更是於滿壘的時候擊出滿貫砲。這場比賽林家正5打數有三支安打,球隊最終也以13:3大獲全勝。

LINSANITY CONTINUES@lin_lyle doubles off the wall to bring two across and ASU is off to a hot start here.



2-0, early. pic.twitter.com/IT0zuwX8fq