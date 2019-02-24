足球》關鍵戰役！英超「雙紅會」今晚10點登場

利物浦前鋒薩拉。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第27輪「雙紅會」將在今晚10點登場，由曼聯坐鎮主場挑戰利物浦，前一次對戰利物浦以3：1帶走勝利，此役曼聯要尋求復仇成功，並力保歐冠資格。而利物浦目標只有贏球，否則龍頭地位將被曼城取代。

曼聯自代理主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）上任後，英格蘭本土賽事取得11勝1平的佳績，上一次輸球正是敗給利物浦。本場比賽除了要爭取在主場復仇成功之外，也要保住英超第4名的位置。目前紅魔僅領先身後的兵工廠1分。除此之外，明星中場博格巴（Paul Pogba）將尋求連續5輪英超主場進球。

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利物浦近6戰拿下3勝3平的成績，儘管沒有輸球，但積分已被多賽一場的曼城追上，今天若輸球，龍頭的位置將被取代。而陣中頭號前鋒薩拉（Mohamed Salah）目前已經為利物浦在英超踢進49球，若本場再度破門，他將成為效力單一球隊達到這一數據最快的球員。

值得一提的是，兩隊近10次在英超賽場的交鋒，曼聯5勝3平2敗佔據上風。過去9次主場對陣利物浦，曼聯拿下7場勝利。但利物浦今天如果能再度擊敗曼聯，利物浦就將自2013-14賽季以來首次英超雙殺紅魔。

曼聯中場博格巴。（路透）

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