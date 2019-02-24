MLB》胡智為明轉隊後首度先發 張育成有望同場出賽

胡智為將要在明天春訓先發對上響尾蛇隊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕去年透過交易從光芒隊加盟至印地安人隊的胡智為，明天將要在大聯盟官辦熱身賽先發對戰響尾蛇隊，和他同場先發選手是響尾蛇隊的強力左投雷伊（Robbie Ray）。

胡智為在去年11月被光芒隊交易至印地安人隊，換取小聯盟選手透納（Gionti Turner），成為印地安人隊農場系統裡面第四位台將，今年大聯盟春訓，胡智為與張育成兩人都受邀參加，張育成今天在比賽後段有上場，鎮守游擊大關，打擊部分則是吞下1K。另外兩位效力於印地安人系統的台將則是江少慶以及朱立人。

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明天將會是胡智為生涯首度代表印地安人隊出賽，張育成也有機會在比賽當中上場，胡智為與張育成都要力拚印地安人隊開季25人正式名單。

由於印地安人隊先發人才濟濟，胡智為若能順利登上大聯盟，很可能會擔任牛棚的角色。胡智為目前大聯盟生涯一共出賽11場比賽，主投23.0局送出21次三振7次保送，留下1勝1敗，防禦率3.52的成績。

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