中職》年薪是恰恰的5倍 孫兒葉盛讚台灣打者好厲害

孫兒葉打擊。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕今天中信兄弟在中信公益園區，與韓職樂天巨人進行熱身賽，雙方都推出一軍陣容應戰，樂天頭號球星李大浩雖未隨隊出征，不過，陣中仍有許多球星壓陣，其中南韓國家隊常客、外野手孫兒葉，本季年薪高達15億韓元，折合台幣約4112萬元。

中信兄弟老將「恰恰」彭政閔本季年薪為台幣840萬元，今年已公布的本土球員薪資，僅次於胡金龍的年薪900萬元，恰恰薪資待遇在中職已屬頂級；換句話說，孫兒葉年薪是恰恰近5倍之多，身價驚人，孫兒葉表示，台灣有很多厲害的打者，他也知道恰恰這名好手。

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孫兒葉打擊。（記者羅志朋攝）

國際賽台韓多次交手，孫兒葉也是國家隊一員，他說，每次兩隊對戰都只差1、2分，對他而言，不管身體還是心裡都感到疲累，「年底12強賽若國家隊徵召，對我是種肯定，我也希望能做出貢獻。」

孫兒葉賽前練習。（記者羅志朋攝）



今天樂天推出19歲新銳強投尹聖彬先發，2017年加盟樂天，簽約金高達4.5億韓元，折合台幣約1300萬元，身高達197公分的他，未來性備受看好。

樂天巨人先發投手尹聖彬，最快球速153公里，場邊做紀錄的中信兄弟教練團給予高度評價。 （記者羅志朋攝）

這場熱身賽尹聖彬先發2局被敲1安無失分，賞給張志豪、彭政閔、岳東華老K，直球均速約150公里，最快球速153公里，場邊做紀錄的中信兄弟教練團給予高度評價。

樂天巨人投手尹聖彬退場後，教練團給予肯定。（記者羅志朋攝）



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