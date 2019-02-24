中職》Lamigo上半季「7個主題趴」曝光！購票資訊看這邊

2019全猿主場上半季主題趴。（Lamigo提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒30年即將開打，全家便利商店攜手Lamigo桃猿預售主場門票迎接嶄新的2019年球季。今（2/24）公布2019年上半季主題趴，並增添桃園國際棒球場落成十週年慶祝色彩。門票預計由金銀猿卡友於27日率先預購，3月1日早上10：00正式在全家FamiPort/Famiticket開賣。

今年Lamigo桃猿要征服所有在連霸路上遇到的對手，拿出「CONQUER」的萬鈞氣勢挑戰衛冕！上半季主場從3月23日起主6月16日止，七個主題趴今公佈，全猿主場在3月23日、24日「征服的起點」擔綱中華職棒三十週年開幕戰，勢必盛大可期！兒童節連假「征服童心」、「女兒國趴」、伊萊克斯「滑移百變趴」佔滿整個四月。五月祭出人氣大作－YOKOSO桃猿、六月由「新光動紫趴」以及「文青趴」為上半季作結。

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值得一提的亮點是首度著眼於獨特文青文化的「文青趴」，是上半季最後一個主題趴，身為一個與眾不同的「全猿青」，進場體驗全猿主場是很合理的，一起找尋生活中的美好事物吧；首度以女性球迷為出發點而規劃的「女兒國趴」是Lamigo桃猿隊2019年的大企劃，齊天大聖中的女兒國最令人難忘，在全猿主場會找到女孩的最愛、球賽的可愛；和風主題人氣大作－YOKOSO桃猿在今年將邀更豐富的日本美食和好朋友來跟大家見面。棒球音樂祭「新光動紫趴」是傳統主題亮點，今年帶領的流行動紫元素是什麼？又有哪些藝能界好朋友來共襄盛舉呢？

2019年Lamigo桃猿隊桃園國際棒球場主場票價公布如下：全家FamiPort/Famiticket預售票平日內野全區票價為全票350元、半票250元。預售票假日內野東西下ABCDEF區為500元不分全半、內野東西下HIJKLM及東西上層看台全區則是全票450元、半票350元（新光動紫趴、阿迷趴等指定主題趴內野全區加價100元，加價主題趴資訊以球團公布為準）。外野全區平日一律200元不分全半，假日則一律300元不分全半。全區皆有身障預售優待票。（以上內外野票價若為現場購票則需加價50元）

票務企劃「猛猿票」與「暖猿票」在今年仍然續行，桃猿大盛以及樂園預計在3月1日開賣，票價將於開賣前公布。今年Lamigo桃猿隊主場預售門票將於「全家」預售，2月27日中午12：00至23：59將率先開放金銀猿卡友先行預購2019年球季座位（限機台），2月28日早上10：00至23：59開放2018狀猿卡卡友預購（限機台），3月1日早上10:00起全面開放球迷朋友預購球季座位。至「全家」預購Lamigo主場門票，不僅能提早搶得好位置，每張門票皆可享Let's café熱美式咖啡及霜淇淋買一送一。

2019年球季是桃園球場落成十週年紀念，呼應「征服」的年度目標，就是要和10號隊友一起征服連霸路上的所有困難！每一個主題趴都將融入桃園球場落成十週年的概念，球團號召10號隊友一起在桃園國際棒球場的第十年留下三連霸的美好回憶！期待更多的球迷朋友一起進場看球，為Lamigo桃猿隊加油！

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