羽球》三度男雙、混雙決賽雙響炮 王齊麟西班牙拚雙冠

王齊麟挺進男雙、混雙決賽。（取自BWF官網）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男雙新組合李洋／王齊麟闖進超級300系列西班牙羽球名人賽男雙決賽，王齊麟連同混雙決賽門票也到手，生涯第三度於超級300系列同時挺進男雙、混雙決賽。

王齊麟今年男雙、混雙都換搭擋，混雙改與程琪雅配合，兩人首度合拍就殺進決賽，這是王齊麟繼2017年台北公開賽、2018年紐西蘭公開賽，生涯第三度超級300系列雙響砲。

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本屆西班牙名人賽不僅王齊麟雙晉決賽，南韓選手徐承宰也是挺進男雙、混雙決賽，兩人都將爭奪雙冠王頭銜，21歲徐承宰左手持拍，被譽為李龍大接班人之一。

王齊麟去年紐西蘭公開賽混雙決賽，與當時搭檔李佳馨，擊敗徐承宰／蔡侑玎，王齊麟今天將再度於其狹路相逢。

混雙決賽王齊麟／程琪雅將面對世界排名第14的徐承宰／蔡侑玎，今天台灣時間下午5點登場，愛爾達體育三台直播，男雙決賽由李洋／王齊麟出戰徐承宰／金元昊，則預計晚間8點40分開打。

南韓徐承宰（右）也挺進、男雙、混雙決賽舞台。（取自BWF官網）

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