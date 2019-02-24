HBL》普門終結南山10連勝 篤定連4年晉級4強

普門高二主力前鋒「雙十女孩」陳芷英繳出14分、14籃板，本屆第6度完成雙十數據。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求女子組三連霸普門中學，今日在107學年度HBL高中籃球聯賽，包括主控李宜樺斬獲生涯新高17分，團隊共5人得分達雙位數，以82：72打破南山高中不敗之身，獲得8強賽的第5勝，確定連4年躋身台北小巨蛋舞台。至於女子組最後一張4強門票，將在明日北一女中、苗栗高商之戰產生。

高二李宜樺本屆接下上屆隊長陳孟欣的主控位置，此仗面對南山「雙衛」楊秀琴、李吟娸毫不懼怕，出手10次、命中7球，包括2顆三分球，不只得分破生涯新高，並外帶6籃板、5助攻。普門主帥廖哲億大讚李宜樺此仗表現穩定，能替隊友製造不少出手機會，是贏球的頭號功臣。

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普門高二主力前鋒「雙十女孩」陳芷英繳出14分、14籃板，本屆第6度完成雙十數據，隊長洪萱珈挹注14分、陳郁婷15分、黃靖雯10分，在先發5將得分皆上雙，終結南山在本屆的10連勝。

淡水商工今日以54：67敗給永仁高中，不只讓永仁拉出本屆11連勝，續當女子組唯一不敗之師，淡商更確定連3年無緣4強。女子組4強確定有永仁、普門、南山，最後一席資格由苗栗高商、北一女中爭奪。苗商、北一明日下午3點40分在台北體育館對決，贏家將能搭上晉級末班車。

普門主控李宜樺（左）斬獲生涯新高17分，成為球隊打破南山不敗之身的功臣。（記者林岳甫攝）

普門主控李宜樺斬獲生涯新高17分。（記者林岳甫攝）

普門主控李宜樺（左）斬。（記者林岳甫攝）

普門主帥廖哲億連4年率隊闖入4強。（記者林岳甫攝）

普門主控李宜樺（左）。（記者林岳甫攝）

普門高二主力前鋒「雙十女孩」陳芷英繳出14分、14籃板，本屆第6度完成雙十數據。（記者林岳甫攝）

普門主控李宜樺斬獲生涯新高17分，成為球隊打破南山不敗之身的功臣。（記者林岳甫攝）

普門主控李宜樺斬獲生涯新高17分。（記者林岳甫攝）

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