中職》許基宏炸裂助威 中信兄弟大勝樂天巨人

許基宏六局下敲出兩分砲，幫助中信兄弟追平比分。（記者羅志朋攝）



〔記者羅志朋／屏東報導〕今天下午在屏東中信公益園區進行熱身賽，由中信兄弟迎戰韓職樂天巨人，兩隊都推出一軍陣容應戰，兄弟全場敲出14支安打，包括許基宏一發兩分砲，最終就以9:2擊敗樂天。

此役三局上樂天靠洋砲阿蘇亞雷（Carlos Asuaje）敲二壘安打，接著孫兒葉適時敲安先馳得點，取得1:0領先。四局上樂天攻勢再起，金紋滸敲安，接著盜壘成功，並靠捕手林明杰傳二壘失誤進佔三壘，此時投手陳琥暴投，樂天再下一城，2:0領先。

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兄弟前5局都掛零，六局下吹起反攻的號角，林明杰獲四壞保送，許基宏轟出右外野兩分砲，一棒追平比分。七局下兄弟靠吳東融、高宇杰、林智勝、詹子賢先後敲安，加上許基宏挨觸身球保送，單局灌進4分，反以6:2超前。

高宇杰（左2）七局下適時敲出安打，打下超前分。（記者羅志朋攝）

由於是熱身賽的關係，規定需打滿全場，雖然九局上樂天無功而返，仍以2:6落後，不過九局下兄弟繼續進攻，單局敲4安，打下3分，最終就以7分之差帶走勝利。

兄弟先發投手楊志龍先發2局被敲1安、無失分，飆2K，接手投球的陳琥投2局被敲3安、失2分。

周思齊難得觸擊短打。（記者羅志朋攝）



彭政閔今天也有先發上場。（記者羅志朋攝）

楊志龍先發兩局無失分。（記者羅志朋攝）

陳琥中繼兩局失兩分。（記者羅志朋攝）

樂天巨人二壘洋砲阿蘇亞雷（Carlos Asuaje），身高僅170公分出頭，去年在大聯盟教士隊出賽79場，累積218個打席，今年來到韓職討生活。（記者羅志朋攝）

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