林書豪助暴龍抗魔術 今日賽事預告與轉播

林書豪（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天NBA有兩場賽事轉播，早上的八點半馬刺將要對戰尼克，目前尼克屬於後段班球隊，對於要搶進季後賽的馬刺，絕對是一場必須拿下來的比賽，尼克將會如何應對呢？拭目以待。

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第二場比賽則是在早上的九點，東部龍頭暴龍將要面對到魔術，目前暴龍處於勢如破竹的狀態，加上林書豪的助陣，目前戰績一飛沖天，今天豪小子能再上演好表現嗎？喜愛林書豪的球迷朋友們，請準時鎖定轉播囉。

HBL八強進入到最後一天的賽程，重點將會聚焦在最後一戰，光復昨天擊倒衛冕軍松山後，已經確定進軍四強，只要此戰與能仁已經無關排名，不過晚間七點的松山對上南山，松山有不能輸的壓力，松山在八強賽事打的跌跌撞撞，可以說是開高走低，不過還是有機會搶進四強，此戰面對南山必須背水一戰。

NBA

08:30 馬刺@尼克 愛爾達體育1台

09:00 魔術@暴龍 緯來體育（D-LIVE）

HBL

14:00 永仁高中@南山高中



15:40 青年高中@東山高中



17:15 光復高中@能仁家商



19:00 松山高中@南山高中

轉播：FOX體育2台、FOX體育3台

UBA

13:00 台師@高師

14:45 國體@文化

16:30 輔仁@政治

18:15 健行@義守

轉播單位：FOX體育

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