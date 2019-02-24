HBL》亮眼拖地妹小鼬 愛看籃球、力挺家鄉球隊光復高中

亮眼拖地妹成為熱血HBL戰場「嬌」點。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕亮眼拖地妹成為熱血HBL戰場「嬌」點，畢業於世新大學的小鼬，平時愛看籃球比賽，為親自體驗熱血高中籃球，今日在台北和平籃球館擔任拖地妹，勤奮為場上奮戰選手把關生命安全。

24歲小鼬平時愛看籃球比賽，最愛NBA球星為退役「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）。她不僅樂當球迷，在大學時期更打過系隊，只是在某場比賽時，意外遭人肘擊，造成鼻子閉鎖性骨折，只能高掛戰袍。

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小鼬在大學與世新女籃中鋒蔡易妘（現轉行當模特兒）為同班同學，因此對HBL、UBA賽事皆有關注。為了體驗高中熱血籃球，小鼬獻上拖地初體驗，擔任賽事拖地妹，並坐在最近距離觀賞精彩賽事，而拖地最怕之事，她笑說，「我很怕被裁判Cue上場拖地時，然後我在恍神。」

至於本屆最支持的隊伍，小鼬是土生土長新竹人，當然力挺來自新竹的男子組黑馬光復高中，希望藍猿軍團能上演奇蹟，完成隊史首闖4強的紀錄。值得一提的是，小鼬現在自行創業，在臉書、IG經營「居鹿夫人與臭鼬先生」，主打選品雜貨、日本商品連線。

小鼬（記者林正堃攝）

小鼬（記者林正堃攝）

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