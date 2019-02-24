棒球》角逐日本甲子園名校門票 魏應充現身鼓勵小球員

頂新和德文教基金會創辦人魏應充，出席『追夢工程計畫』測試會現場，於賽前給予小選手們鼓勵。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕頂新和德文教基金會與「台日野球留学支援」共同攜手推出的『追夢工程計畫』邁入最終階段，於今（24）日舉辦第三階段測試會，由第二階段脫穎而出的8位青少棒選手，角逐3個赴日打球留學的名額。

『追夢工程計畫』本次與金城學園遊學館高等學校合作，計畫選出的3位選手將可進入此甲子園名校就讀，接受日本「理論棒球」的科學化訓練，並由頂新和德文教基金會提供全額獎助學金，幫助台灣年輕選手們勇敢追夢。長期關注台灣棒球教育與發展的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，也出席測試會現場，於賽前給予小選手們鼓勵。

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『追夢工程計畫』自去年8月啟動，吸引全台多位優秀選手參與。第二階段測試會邀請中信兄弟教練林威助、日職選手廖任磊及吳念庭擔任評審，經過兩階段的篩選與測試，由8位青少棒選手脫穎而出，正式進入最終階段的測試。

此次測試會項目包含速度、打擊、守備、投球等全方位的測試，並進行實戰測試。（主辦單位提供）

此次測試會項目包含速度、打擊、守備、投球等全方位的測試，並進行實戰測試，除了評估選手各方面的能力及技巧外，更關注選手於場上的態度及未來的發展潛力。最終階段將選出3位球技與品行兼具的優秀球員，獲得赴日本高中打球留學之機會。

『追夢工程計畫』此次與日本甲子園傳統名校金城學園遊學館高等學校合作，選出的3位優秀選手將進入此日本高校就讀。遊學館高校為傳統棒球強權學校，創部至今已先後打入日本高校棒球最高殿堂「夏季甲子園」達7次之多，學校棒球隊更以「理論棒球」訓練聞名全日本。遊學館高校注重科學化的訓練，相對以往土法煉鋼的方式，針對每一位選手的優缺點進行調整或加強，能更有效率的達到訓練目標。

遊學館高校也非常重視此次合作，特地來台觀看測試會狀況，金城學園遊學館高等學校校長竹田剛先生表示：「很期待台灣選手加入，透過互相交流，將帶給球隊嶄新的氣象。」

『追夢工程計畫』自去年8月啟動，吸引全台多位優秀選手參與，經過兩階段的篩選與測試，由8位青少棒選手脫穎而出，正式進入最終階段的測試。（主辦單位提供）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充因熱愛棒球，不僅致力於台灣棒球的發展與推廣，也長期關心基層棒球，多年來默默給予基層棒球支持，為了對台灣棒球多盡一份心力，魏應充於2016年正式推動「接棒未來」棒球公益計畫，除了捐助球具裝備，也重視選手的教育，舉辦多場講座及教育訓練等公益項目扶植基層少棒。另外，近期討論熱烈的味全龍隊重組，也在魏應充的大力推動下積極籌備。

今日魏應充特別來到測試會現場，親自給予小球員們勉勵，他表示：「透過『追夢工程計畫』，除了提供更多有心旅日挑戰的小球員，有追逐夢想的管道與機會，也希望能培養更多棒球人才，一起為台灣棒球努力。待這些選手們學成歸國後，能夠將日本所學的球技與態度回饋給台灣棒球，更歡迎小球員們加入味全龍隊，成為味全龍隊的生力軍。」

日本金城學園遊學館高等學校為傳統棒球強權學校，創部至今已先後打入日本高校棒球最高殿堂「夏季甲子園」達7次之多。（主辦單位提供）

『追夢工程計畫』本次與金城學園遊學館高等學校合作，遊學館高校也非常重視此次合作，特地來台觀看測試會狀況。（主辦單位提供）

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