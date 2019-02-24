高球》泰國女子賽徐薇淩並列第48 南韓梁熙英封后

徐薇淩表現漸入佳境，以總桿數286桿，並列第48名。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金160萬美元的LPGA泰國女子賽，今進行最終回合，「台灣一姐」徐薇淩表現漸入佳境，抓下5博蒂、2柏忌，以69桿繳卡，總桿數286桿，並列第48名；南韓女將梁熙英則以總桿數266桿，奪下冠軍。

徐薇淩上週在澳洲公開賽拿下第3名，本週轉戰泰國，表現如倒吃甘蔗，雖然第1回合狀況不理想，打出76桿，但後面3日漸漸找回手感。今徐薇淩從第10洞出發，開賽先在第10、15洞抓鳥，雖然第12、18洞都吞下柏忌，但轉場後再搶3博蒂，繳出低於標準桿3桿的69桿，最終以總桿數286桿，並列第48名。

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南韓女將梁熙英今抓下9博蒂、吞下2柏忌，繳出65桿的成績，並在總桿數266桿封后；值得一提的是，西班牙女將希甘達（Carlota Ciganda）表現精彩，不僅抓下5博蒂，還分別在第1、15洞獵鷹成功，且沒有任何柏忌，打出單日最低63桿，最終以總桿數268桿拿下第3名。

南韓梁熙英以總桿數266桿封后。（法新社）

西班牙女將希甘達。（資料照，歐新社）

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