中職》比賽就他最拼！小林亮寬稱彭政閔是超級巨星

前兄弟象日籍投手養父鐵（中）、小林亮寬（左）出席中華職棒30週年特展。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒30週年特展今天首次為洋將安排見面會，邀請前兄弟象日籍投手養父鐵、小林亮寬到場，兩人都很尊敬昔日戰友彭政閔，也祝福彭政閔打完今年球季退休後能有更好的發展。

小林指出，2008年加入象隊時，彭政閔已經是中職的「超級巨星」，還代表台灣去打奧運，同隊2年期間覺得彭政閔有個開關，比賽中非常認真拚戰，比賽結束後馬上能跟隊友打鬧，相處也很融洽，對外籍球員也很關心。

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「以人來說，我很尊敬他的人品；以球員來說，他留下的成績，對未來的中職球員影響很大，今年打完他就要退休，讓我覺得很寂寞，期待他有更好的發展。」

養父鐵指出，2001年與彭政閔共同加入象隊，當年兩人都是新人，而19年後的彭政閔，對台灣棒球的影響非常大，他非常尊敬彭政閔，「既然今年是他最後1個球季，希望能為球迷打出很好的成績，為職棒生涯畫下最好的句點，我也會為他感到開心。」

前兄弟象日籍投手養父鐵（左2）、小林亮寬出席中華職棒30週年特展。（記者徐正揚攝）

前兄弟象日籍投手養父鐵（左）、小林亮寬出席中華職棒30週年特展。（記者徐正揚攝）

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