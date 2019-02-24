ABL》夢想家主場滅狼 第13勝與季後賽門票到手

吳永盛（左）。（寶島夢想家提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕寶島夢想家今天在彰化體育館持續作戰，面對聯盟戰績墊底的澳門戰狼，夢想家下半場順利拉開比分，尤其是末節火力全開，終場以107：79，28分之差擊退澳門戰狼隊，收下主場三連勝、本季第十三勝，同時搭上季後賽列車。

夢想家先發控球李學林本週缺陣，由陳世念扛先發，幫助球隊度過首節亂流，不過次節進攻小當機，易籃前，1分落後，下半場開始，夢想家攻擊火力恢復正常，阿提諾、吳永盛接連開火，第三節反超比數，末節頻頻快攻得逞，把分數拉開到雙位數。

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隊史上季僅1勝，本季則確定開進季後賽，教練穆雷表示：「我們要保持聯盟排名的位置，這是最難的開始，不能因為進入了而鬆懈，盡可能贏下每場比賽，維持在聯盟第二名就能掌握季後賽主場優勢！」

夢想家下週將持續於彰化主場出賽。

吳永盛（左）。（寶島夢想家提供）

錢肯尼（左）突破重圍上籃。（寶島夢想家提供）

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